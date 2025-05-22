Ліга Європи

Форвард Тоттенгема прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "шпор" Бреннан Джонсон прокоментував виступ власної команди.

"Зараз я почуваюсь дуже щасливим. Це те, заради чого все це робиться в кар’єрі футболіста. Цей клуб не вигравав трофей 17 останніх років — ось, що це для нас означає. Відколи я прийшов сюди, я тільки й чув, що Тоттенгем — хороша команда, але ніколи не зможе нічого досягти. А ми зрештою це зробили.

У момент гола знав, що торкнувся м'яча, а потім подивився вбік, тому що не піймав його чисто на ногу, а потім м'яч полетів у ворота. Я навіть не можу описати свої відчуття на той момент.

Сидіти на лаві наприкінці такого матчу — це було жахливо, я не міг дивитись на поле. Я просто слухав, що говорять хлопці, і питав, скільки часу залишилось. Коли ми відбились від кутового наприкінці, я зрозумів, що це все. І полегшення було таким, що я не можу описати.

Наші вболівальники сьогодні були дуже гучними, як і на кожній домашній чи виїзній грі. Від того моменту, як ми приїхали на стадіон, за кілька годин до початку матчу, вони всі були тут і співали про наш клуб. Це допомогло нам пройти через усі складнощі", — заявив валлійський виконавець.

Заключний матч сезону лондонський Тоттенгем проведе на власному полі проти Брайтона.