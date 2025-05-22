Ліга Європи

Захисник Тоттенгема прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри захисник "шпор" Міккі ван де Вен прокоментував виступ власної команди.

"Це неймовірне відчуття. Ми до останнього вірили у власні сили. Якщо ви подивитеся на команду, яка у нас є, якщо ви подивитеся на персонал — усі продовжували вірити навіть у важкі моменти. Усі в клубі та наші вболівальники заслужили це.

Мій сейв? М'яч летів достатньо високо, і спочатку я подумав: "Як у біса я це зроблю?!". Боже, як же ж боліла моя спина! Газон у воротах не м'який, як здається, маю вам зізнатись! Я ще не передивлявся цей момент, але неймовірно радий допомогти команді", — заявив нідерландський виконавець.

Заключний матч сезону лондонський Тоттенгем проведе на власному полі проти Брайтона.