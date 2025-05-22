Ліга Європи

Форвард Тоттенгема прокоментував перемогу в Лізі Європи.

Напередодні лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Юнайтед у Більбао в рамках фіналу Ліги Європи УЄФА.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи

Після завершення гри нападник "шпор" Сон Хин Мін прокоментував виступ власної команди.

"Я відчував тиск. Я сильно прагнув хотів. Останні сім днів я мріяв про цю гру кожного дня. Нарешті це сталось. Тепер я нарешті можу спати спокійно!

Якщо поглянути на весь сезон, то завжди були ситуації, коли нам доводилось нелегко, але ми, як гравці, завжди тримались разом.

Молоді гравці завжди виходили на перший план у таких випадках, а я завжди намагався давати їм хороші поради, змусити мислити позитивно. Мені дуже пощастило, що поруч зі мною є така чудова група виконавців.

Чи я легенда Тоттенгема? А чому б і ні! Припустимо, що я легенда. Але тільки сьогодні. За 17 років останніх ніхто цього не зробив, а сьогодні той самий день, коли я, напевно, скажу, що я легенда.

Давайте насолоджуватись цим моментом, давайте святкувати, як ніколи до цього! Це дивовижне відчуття, це те, про що я завжди мріяв. І сьогодні ця мрія здійснилась. Я — найщасливіша людина у світі", — заявив корейський виконавець.

Заключний матч сезону лондонський Тоттенгем проведе на власному полі проти Брайтона.