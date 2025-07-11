Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Донецький Шахтар лише за один матч проти фінського Ільвеса зробив те, що від нього й вимагалось у цій дуелі. Поразки 0:6 навіть за сприятливих обставин важко відіграти, тож "гірникам" тепер на штучному газоні на півночі Європи треба просто не стати автором найгучнішої сенсації на цьому етапі змагань. Усі переймались, чи потягне команда Арди Турана конкуренцію із суперниками, які значно переважали її в ігровому тонусі. Потягнула. А решту різниці створила перевага в індивідуальній майстерності гравців Шахтаря.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Стожице (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,5. У матчі з подібним сценарієм до воротаря вимоги висуваються не надто вибагливими, і Різник зрештою парирував три удари в площину власних воріт. Два з них припали на останні секунди зустрічі, коли Дмитро ледь не помилився при відбиванні спроби Канги, але потім сам і виправився під час добивання Ала-Мюллюмякі.

Юхим Конопля — 6,5. У першому таймі Ільвес, якщо й атакував, то робив це з ухилом на лівий фланг, тож Коноплі довелось побігати за суперниками, які в підсумку з-під нього нічого особливого й не створили. Але посеред другого тайму Юхима таки замінили після двох поспіль фолів у своїй зоні, після чого стало зрозуміло, що процес відновлення форми після травми для українця все ще триває. Цікаво, що саме Конопля міг відкривати рахунок у цій зустрічі, але влучив у поперечину дуже соковитим ударом.

Валерій Бондар (6,5) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,5. Шахтар голів цього вечора не пропускав, що для єврокубків у його виконанні справа, насправді, не надто й регулярна, а отже й центральні захисники можуть отримати на свою адресу кілька компліментів. Окрім тієї паніки в центрі штрафного, яку спричинив відскок від Різника на останніх секундах, особливих викликів у Бондаря та Матвієнка не було.

Педріньйо Азеведо — 6,5. Якщо за каденції Пушича Азеведо постійно давав ширину атакам Шахтаря, то з приходом Турана стає помітно, що лівого захисника новий тренер закликає робити зміщення до центральної зони й контролювати підбирання, зокрема. Можливо, Азеведо за таких умов і не буде настільки ж часто потрапляти в об’єктиви телекамер, але кілька небезпечних подач від нього в першому таймі ми таки побачили.

Артем Бондаренко — 6,0. Убивчий момент для гола в другому таймі був у центрального півзахисника донеччан, тоді як решту ігрового часу він діяв у глибині й не надто був помітним у звичних спробах завершувати атаки.

Марлон — 6,0. Бразильський опорний півзахисник "гірників" також провів матч подалі від чого штрафного й просто контролював вихід команди до атаки в ролі диспетчера.

Георгій Судаков — 6,0. Що ж до одного з явних лідерів Шахтаря, якого досі ніхто не купив на цьому літньому трансферному ринку, то враження від гри Судакова виявилось доволі стриманим. Кілька загострюючих передач від Георгія ми таки побачили, а ще було кілька непоганих розворотів з ударами перед чужим штрафним. Але це була явно не гра флагманського рівня.

Кевін — 7,0. Бразильська атакувальна група Шахтаря цього вечора робила поблизу та всередині штрафного суперників усе, що хотіла, і починаємо огляд її дій із гравця, який начебто й відзначився двома гольовими діями — успішно зіграв на відскоку та асистував Аліссону під перших гол, але все одно був достатньо активним для того, щоб збирати довкола себе купу уваги опонентів. Кевін так чи інакше доведеться доводити свій статус провідного гравця Турану, про що тренер уже відверто натякав кілька разів, і тому бразилець потрохи вчиться й у захисті грати. Хоча й усе ще не надто охоче.

Кауан Еліас — 7,5. Потрохи починає розуміти гру Шахтаря й один із багатомільйонних новачків зразка зимового трансферного вікна. Свій перший момент у цій зустрічі Еліас змарнував, другий завершив ударом у воротаря зблизька, третій — також, але здалеку. І от на четвертий уже зміг забити. Після цього нападник почав себе відчувати на полі ще більш розкуто, і в другому таймі навіть намагався шукати момент для гольових передач на партнерів.

Аліссон — 9,0. За великим рахунком, ідеальний матч у виконанні флангового бразильського гравця, який доволі довго розгойдувався в цій грі, але зрештою піймав ритм, і тоді вже гравцям Ільвеса просто неможливо було стримати. Гольові дії посипались після цього одна за одною, і зрештою Аліссон назбирав їх аж п’ять. Навіть для суперника такого рівня — це все одно дуже яскравий результат. Тим паче, що й цей 19-річний юнак почув Турана, і так само відпрацьовує в захисті, як і Кевін.

Олег Очеретько — 6,5. Півзахиснику Шахтаря цього літа доведеться визначатись із своїм майбутнім у цьому клубі, і якщо Судаков таки піде, то вакантне місце Олег, вочевидь, матиме бажання залишити за собою. Заміна посеред другого тайму в цій грі про це відверто натякає. Тож Туран бачить роботу Очеретька на полі в навіть уже вирішеному матчі, і, вочевидь, має бути нею до певної міри задоволений.

Педріньйо да Сілва — 7,5. У минулому сезоні цього бразильця загравали на правому фланзі атаки, бо у вакуумі, що утворився після відходу Зубкова, та з недосвідченим Аліссоном інакше вчинити було б неможливо. І Педріньйо було важко виконувати цю роль. Але тепер він грає в центрі поля й є прямим конкурентом Бондаренку, що для останнього є, напевно, не надто гарною новиною, бо якщо да Сіліва й надалі продовжуватиме запускати свої гармати, як у ворота Ільвеса, то Турану доведеться обирати.

Вінісіус Тобіас — 6,0. Бразильський захисник був основним у другій частині сезону банально тому, що Конопля був травмований, і лише під завісу кампанії Вінісіус настільки наївся футболом, що почав робити якісь незрозумілі рухи під час матчів. Але то було за Пушича, тоді як за Турана повторення подібного для гравця буде дуже дорого коштувати — це очевидно. А ще доведеться переконувати тренера, що Конопля — не основний вибір на позиції. Проти Ільвеса часу на це було аж 20 хвилин, і принаймні помилок від Вінісіуса ми точно не побачили.

Невертон — 7,0. Починає потрохи відчувати результативність і найменший за зростом бразилець Шахтаря в цьому скликанні. Забив у товариській грі проти Словацко (1:1), забив і тут, але вже на рівні єврокубкового матчу. І все це з появи на заміну на ті самі 20 хвилин.

Єгор Назарина — очевидно, що в інтенсивному футболі Турана у Назарини в центрі поля буде чимало ігрових хвилин у цьому сезоні, і якщо вже казати про витривалість, то ніхто в цій зоні йому конкуренції скласти серед "гірників" не зможе. Цього разу було десь вісім ігрових хвилин — небагато, але в товариській грі на наступний день та, цілком імовірно, за тиждень, може бути значно більше. Там і подивимось.

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