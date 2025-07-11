Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору Ліги Європи, що відбувся 10 липня 2025 року.

Донецький Шахтар у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи розгромив фінський Ільвес (6:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині зусиллями Аліссона, після чого наприкінці першого тайму Еліас подвоїв перевагу "гірників".

На старті другого тайму Аліссон оформив дубль, після чого на 74 хвилині Кевін забив четвертий м'яч у ворота фінів.

На 88 хвилині Педріньйо довів рахунок до розгромного, а за хвилину Невертон встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ільвес у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26:

Шахтар — Ільвес 6:0

Голи: Аліссон, 25, 48, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньйо да Сілва, 88, Невертон, 89.

Шахтар: Різник — Конопля (Вінісіус, 72), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 58), Марлон, Судаков (Очеретько, 58) — Кевін, Еліас (Невертон, 72), Аліссон.

Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Вяйсянен, Рале — Валліус (Улунду, 63), Поповіч, Ветелі (Ала-Мюллюмякі, 78), Юккола — Седербек, Ріскі (Гютенен, 78), Стьопін (Канга, 63).