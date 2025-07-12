Ліга Європи

"Орлам" не позаздриш.

Голова правління лондонського Крістал Пелес Стів Періш прокоментував рішення УЄФА понизити "орлів" з Ліги Європи до Ліги конференцій. Його слова наводить Sky Sports.

"Ми спустошені. Найбільше — через вболівальників. Думаю, всі фанати футболу мають бути спустошені через це разом із нами. Адже це була мрія.

Ти виграєш кубок, перший трофей в історії клубу. Хтось сказав мені: "Це як виграти в лотерею, підійти за нагородою і не отримати нічого".

Це поганий день для футболу. Більшість розсудливих фанатів зрозуміє, що це жахлива несправедливість. І я сподіваюся, хтось все ж таки зможе втрутитися, тому що ніхто у футболі не хоче бачити такі ситуації. Навіть УЄФА.

Коли клуб, який чесно пробився в турнір, вилітає з нього через найбезглуздішу технічну формальність, яку тільки можна уявити — це абсурд.

Ми розглядаємо всі можливі варіанти, і апеляція — один із них. Хоча зараз нам би більше хотілося, щоб хтось просто втрутився в цей процес", — сказав Періш.