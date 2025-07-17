Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 17 липня, розпочавшись о 19:00.

У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25 фінський Ільвес прийматиме донецький Шахтар.

ІЛЬВЕС — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:6)

ЧЕТВЕР, 17 ЛИПНЯ, 19:00. СТАДІОН ТАММЕЛА, ТАМПЕРЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МОХАММАД УСМАН АСЛАМ (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Тиждень тому команда Арди Турана зробила все, щоб про матч-відповідь проти "рисів" багато хто почав говорити жартома. Усе ж таки, шість пропущених голів без відповіді в контексті двоматчевого протистояння — це дуже багато, щоб потім на щось розраховувати. А отже, дійсно, подорож до мальовничої Фінляндії для українського колективу перетворюється радше на туристичний візит.

При цьому Шахтар і досі перебуває в режимі літніх зборів, а розташування табору в Словенії дає "гірникам" непогані логістичні переваги, тож їм не треба наразі витрачати добу на подорож автобусом по Україні. Але це лише поки. Якщо донеччани проб’ються в наступні раунди змагань, то все одно доведеться на це зважати. Проте до того моменту ще треба дожити.

Наразі ж цікавить лише одне питання — штучний газон у Тампере й проблеми, які він може створити. Так, на півночі Європи через вплив клімату УЄФА дозволяє грати єврокубкові матчі на такому незвичному для нас покритті. Це називали великою перевагою до Ільвеса ще перед першою грою, але після 0:6 уже якось і не згадують.

А довкола табору Шахтаря тим часом дедалі більше розмов про наступного суперника — турецький Бешикташ, хоча всередині колективу Туран навідріз заборонив будь-які подібні теми для обговорення. І це вірно, бо сучасний футбол дарує подекуди геть дивакуваті повороти долі.

І хоча багатьом здається, що в цій дуелі все вже вирішено, до думки про що схиляємось і ми, але план на гру Шахтарю все одно доведеться готувати. Чи буде він побудований довкола футболістів ротації? Очевидно, що так. Але тут дуже доречно згадати самого керманича "гірників" про те, що кожен гравець у складі його команди за сезон проведе, щонайменше, 20-25 матчів. І це не дивно, бо з тим футболом, який хоче бачити Туран від своїх підопічних, хіба що роботи впораються на відтинку тривалістю в сучасний сезон із подекуди понад 50 матчами за кампанію навіть для наших реалій.

А отже Шахтар буде проводити черговий "контрольний" поєдинок, але вже з цілком офіційним статусом. Резервним складом? То й нехай, нам важливіше, щоб і за підсумком цього протистояння в доробку коефіцієнту УЄФА для країни було поповнення. Хоч якось треба ж компенсувати настільки ранній початок сезону для наших команд.

"Гірники" одразу після першого матчу проти Ільвеса зіграли товариську гру проти словенського Бріньє Гросуплє з місцевої Другої ліги, і там ті самі "резервісти", яких ми очікуємо побачити з перших хвилин уже цієї гри, також влаштували розгром (5:0). Ільвес тим часом продовжив брати участь у внутрішній першості, яка, на відміну від нашої, перебуває у самому розпалі, і важко здолав ВПС із середини турнірної таблиці (3:2) та продовжив перегони за Інтер Турку.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх Ільвеса оцінюється показником 7.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Вяйсянен, Рале — Валліус, Ала-Мюллюмякі, Ветелі, Юккола — Канга, Ріскі, Стьопін.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва, Назарина, Очеретько — Швед, Егіналду, Невертон.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Минулий матч був першим у історії стосунків цих двох команд.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:3

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ