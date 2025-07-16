Ліга Європи

Головний тренер Шахтаря висловився перед матчем-відповіддю у відборі Ліги Європи проти Ільвеса.

У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Ільвес (перший матч — 6:0).

Головний тренер "гірників" Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього єврокубкового протистояння.

"Передусім ми поважаємо гру у футбол, поважаємо суперника, адже це наша робота і ми маємо поважати опонента. Ми добре знаємо їхню гру. У першій зустрічі ми перемогли 6:0, а сьогодні важко здолати будь-яку команду у світі з таким рахунком, я говорив про це і після тієї гри. Але той поєдинок уже в минулому. Завтра спробуємо зіграти якнайкраще й знову перемогти, адже, якщо ми цього не зробимо, гра обов’язково нас покарає. Тому ми будемо максимально готовими до завтрашнього поєдинку.

Ротація? У нас немає такого поняття, тому що маємо 24 хороші футболісти та багато матчів. На завтра оберемо 11 найкращих для реалізації своєї стратегії.

Насамперед у нас чудова команда з багатьма талановитими футболістами — це стосується не лише бразильців, а й українських гравців, грузинських, у нас також є туніський футболіст та інші. Ми не бачимо жодної різниці між ними з точки зору таланту, і я маю дуже позитивну думку про них усіх. Вони перебувають на високому рівні в Шахтарі, але, якщо говорити про найвищий рівень у світі, вважаю, що щонайменше 10 наших футболістів здатні там грати. Авжеж, розвиток — це постійний процес, і наша мета — забезпечити його. Саме для цього ми тут.

Коли ми починали цей сезон, то сприймали його і як етап підготовки — передсезонку, і як період, коли вже є офіційні матчі, тож довелося поєднувати обидві частини, і ми намагаємося тримати баланс. Працюємо над тактикою, фізичною підготовкою, і загалом у нас були інтенсивні тренування протягом цього часу. Звісно, стежимо за медичним та фізичним станом гравців і завжди керуємося наукою в роботі. Щодо Маріо Манджукича — він для мене як “божевільний брат”, ми провели чудові дні разом в Іспанії. Він був із Дарійо Срною в збірній Хорватії, разом творили історію. Це був гарний вечір у колі друзів, ми повечеряли. Дуже важливо, щоб мої гравці бачили таких легенд на тренуваннях: вони прагнуть досягти рівня, на якому Манджукич уже був. Сподіваюся, він ще не раз нас відвідає. Наші двері завжди відчинені для колишніх товаришів по команді — нам подобається працювати в атмосфері родини.

Яким є ідеальний Шахтар? Ми хочемо діяти як в атаці, так і в обороні всією командою — це дуже важливо. Але у футболі головне — правильно відігравати окремі епізоди. Можуть бути моменти, коли доведеться десятьма польовими захищатися 20 хвилин, хоча ми цього не прагнемо. Коли атакуємо — прагнемо якісних переходів у захист; коли обороняємось — хочемо грамотно виходити в атаку. Окремо приділяємо величезну увагу стандартам: нині у футболі чотири з десяти голів забиваються саме після стандартних положень, тож цей аспект критично важливий. Ми обговорюємо всі ці деталі, але найголовніше — діяти правильно в кожному моменті. Що б не вимагала гра, ми маємо бути готовими. Саме тому прагнемо мати всебічно збалансовану команду", — цитує слова Арди Турана офіційний сайт ФК Шахтар.

Нагадаємо, матч-відповідь Ільвес — Шахтар відбудеться у четвер, 17 липня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за його ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.