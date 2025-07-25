Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Це був геть інший рівень. Зазвичай, коли з подібної репліки починається матеріал про матч, то далі треба очікувати на якісь неприємні факти. Але це був не той випадок. Донецький Шахтар зразка каденції Арди Турана отримав свій перший серйозний виклик за нового тренера, і вдало з ним упорався. Про принциповість цієї гри для керманича "гірників" говорили чимало ще в момент оголошення результатів жеребкування, але й сам Туран у підсумку впорався з тиском, і його підопічні не посипались перед одними з найбільш гучних уболівальників Європи. Ба більше — Шахтар домінував на чужому полі й робив це ефектно.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Бешикташ Парк (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 8,0. Магія воротаря Шахтаря в цій грі полягала в тому, що він був чи не найбільш спокійним гравцем на полі, коли треба було тримати м’яч у ногах. І дійсно, таким чином здебільшого й минув поєдинок для Різника, якому також довелось рятувати команду від ударів Фернандеша та Рафи Сілви з гострих кутів, багато грати на перехопленнях та ледь не вдалось запобігти другому пропущеному м’ячу.

Юхим Конопля — 5,0. Невдалий матч для українського флангового захисника. Ані в плані гри в оборони, ані під час поодиноких підключень до атак. Привезений на рівному місці пенальті, непотрібні фоли поблизу власного штрафного та банальна втома з плином часу. Коноплю замінили в підсумку вже на 56 хвилині, і мовою Турана це дослівно означає, що тренер не був задоволений цим виступом.

Валерій Бондар (8,0) — Микола Матвієнко (8,0) — 8,0. Так, Шахтар цього вечора пропустив двічі, але це був той рідкісний (чи ледь не унікальний випадок), коли враження вболівальників від гри центральних захисників були позитивними. Особливо щодо Бондаря, який у першому таймі хоча й не встиг одного разу за Фернандешем, але в другій половині та у вирішальний момент просто знищив на швидкості найбільш прудконогого гравця суперників. Треба запам’ятати цей момент для історії.

Педріньйо Азеведо — 6,0. Лівий захисник Шахтаря починав матч доволі сутожно, і, напевно, був одним із небагатьох у команді, на кого трибуни турецької арени таки мали великий вплив. І як воно пішло, так і в подальшому Азеведо було важко знайти своє місце на полі, а через його фланг стабільно надходила загроза під час контратак.

Олег Очеретько — 7,5. Центральний півзахисник Шахтаря є відмінною опцією ротації для Турана в тих матчах, коли доведеться "розмовляти" із суперниками на рівних або з позиції "другого номера". Із Бешикташем саме на це й був розрахунок — суперників треба перебігати в центрі поля. От Очеретько й перебігав. Навіть коли довелось грати навіть уже опорника після заміни Марлона.

Марлон — 6,0. Бразильський опорник не був бездоганним у цій грі навіть у фірмовому контролі м’яча, що бачив Туран ще в першому таймі, тож дав Марлону трохи часу розбігатись у другій половині, і коли побачив, що суперники продовжують на нього тиснути, вирішив усіх заплутати перебудовами. Але вже без цього бразильця на полі.

Георгій Судаков — 6,5. І хоча ми й досі перебуваємо в очікуванні на розв’язання трансферної саги центрального півзахисника Шахтаря, йому все одно доведеться викладатись на повну в кожному матчі. Бо інакше в команді Турана він не гратиме — тут керманич ні від кого нічого не приховує. І Судаков працює на повну, що до певного ступеня б’є по його активності в атаці, бо це вже не історія зразка минулого сезону, коли всі грали лише через одного Георгія. Тут він іде на заміну на останніх хвилинах лише тому, що від знесилля дозволив собі чимчикувати у власному штрафному, коли суперники догравали відскоки під час другого пропущеного Шахтарем м’яча. Туран і це бачить, і не збирається вибачати навіть зіркам. Але те, що з українця сьомий піт зійшов у цій грі — теж правда.

Кевін — 8,5. Бразильський нападник Шахтаря цього разу вистрілив двічі в центрі чужого штрафного, коли його знаходили передачами партнери. А міг вистрілити ще двічі ще в першому таймі, коли розривав фланг суперників самотужки. І, звичайно, це був черговий легіонер "гірників", який не цурався грати в обороні.

Егіналду — 7,5. Один із тіньових героїв цієї гри, який більшу частину матчу перебував десь поміж захисниками суперників, але коли настав момент витягати найбільш потужний козир у його арсеналі — гру на другому поверсі — бразилець був неймовірно вбивчим. Туран зробив акцент на швидкість в атаці з вибором Егіналду на вістрі, і взагалі не пожалкував.

Аліссон — 9,0. 1+2 проти Бешикташа спокійно перекривають 2+3 проти Ільвеса за своєю значущістю. Хоча особливої різниці з тим, наскільки легко обігравав захисників "орлів" та "рисів" Аліссон ми й не побачили. Феноменальна результативність бразильця, який доводить, що представники його країни — це не лише про красу гри в атаці, а й про можливість працювати на користь команди в обороні, до чого, вочевидь, у Туреччині не надто звикли, тож коли Аліссон устигав повертатись, атаки Бешикташа не були настільки небезпечними.

Вінісіус Тобіас — 6,0. У постійній ротації перебуватиме позиція правого захисника в Шахтарі в цьому сезоні, тож бразильському претенденту на місце в стартовому складі треба наступного разу двічі подумати перед тим, як першою ж дією на полі пускати м’яч поміж ніг від суперника. Вінісіус відомий своєю здатністю вдало асистувати партнерам та долучатись до атак, а от із дограванням епізодів у захисті ще треба буде багато працювати. Добиванню від Жуана Маріу, наприклад, можна було й запобігти.

Педріньйо да Сілва — 6,5. Бразилець і в цьому матчі відзначився появою на полі лише з лави для запасних, але красенем-голом цього разу не відзначався. У порівнянні з Аліссоном, звичайно, внесок Педріньйо був менш помітним, але в контролі м’яча він додав команді непогано.

Артем Бондаренко — 7,0. Півзахиснику Шахтаря в цьому сезоні доведеться конкурувати за місце в стартовому складі ще дужче, аніж наприкінці минулої кампанії. І цього разу поява Бондаренка на полі з лави для запасних супроводжувалась якісною результативною дією.

Невертон — 6,5. Мініатюрний бразилець також з’явився в другому слоті для замін наприкінці гри й також відзначився вдалою дією в розвитку фінальної гольової атаки, але щодо спроб Невертона обігравати суперників до цього виникали певні питання.

Гіоргі Гочолеішвілі — Туран на останніх хвилинах був готовий погодитись на те, що команді треба буде відбиватись від спроб Бешикташа піти за третім голом. Для цього випускали "зайвого" захисника, але Шахтар не просто не закрився, а й зумів провести четверту результативну атаку.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.