Ліга Європи

Нападник Шахтаря висловився про перемогу у першій грі з Бешикташем у відборі до ЛЄ.

Донецький Шахтар у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи у гостях обіграв турецький Бешикташ (4:2).

Герой минулого поєдинку у складі "гірників" Аліссон поділився враженнями від результату першого акту протистояння з турецьким грандом.

"Передусім я дуже щасливий, що команда перемогла! Гра насправді видалася важкою, її сценарій складався по-різному. Нелегко грати на таких стадіонах у цій атмосфері та з підтримкою на користь суперника. Утім радий, що ми зуміли здобути таку важливу перемогу в контексті боротьби за євроосінь, а також що допоміг команді безпосередньо своїми діями.



Перший мій м'яч? Це був доволі швидкий гол, який став результатом нашої контратакувальної взаємодії. Після цього мені вдалося зміститися в центр, адже в подібних епізодах я завжди намагаюся опинитися на завершальній стадії атаки і пробити. Цього разу вдалося відзначитися важливим м’ячем.

Мушу визнати, Бешикташ певною мірою сповільнив наш темп, ми змушені були побігати, шукати епізоди, нагоди між їхніми лініями оборони. Важливо, що нам вдалося доволі швидко відзначитися, а згодом дочекатися моменту, коли опонент утомився. На дистанції ми виявилися фізично сильнішими й витривалішими, і це допомогло затвердити кінцевий результат.



Атмосфера на стадіоні? Так, у принципі саме граючи за Шахтар я вперше отримав нагоду пережити подібний досвід – зіграти на єврокубковій арені. І це справді неймовірно. Виходити на поле під таким тиском – це щось нереальне, емоція, яку складно описати словами. Гадаю, я довго пам’ятатиму цю ніч.



Вважаю, найважливіше – продовжувати грати так само якісно, як у цьому матчі, адже за підсумками одного поєдинку ще нічого не вирішено. Потрібно ставитися до наступної гри, ніби рахунок наразі 0:0, і я хочу, щоб ми знову здобули перемогу на домашньому стадіоні", — цитує слова Аліссона офіційний сайт Шахтаря.

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