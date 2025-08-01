Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Гравці турецького Бешикташа охоче розповідали після першої гри, які проблеми вони створюватимуть Шахтарю й як спробують перевернути хід цієї дуелі. Але підтвердження цим словам вочевидь загубились десь на прийомі багажу під час перельоту Стамбул – Краків, тож нічого від команди Уле Гуннара Сульшера ми так і не побачили. Звичайно, передумови цьому створила власними зусиллями команда Арди Турана, гра якої в цій кваліфікації наразі є тим, що надихає українського вболівальника кожен четвер. Нехай так триватиме й надалі.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні стадіону Краковії ім. Юзефа Пілсудського (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк



Дмитро Різник — 7,0. У площину воріт Різника цього разу було спрямовано аж два удари, один з яких на себе прийняв захисник, тож воротар Шахтаря обмежився мінімальною кількістю порятунків за гру. Але при цьому залишив за собою "сухий" матч.

Вінісіус Тобіас — 8,0. У контексті гри бразильського правого захисника завжди потрібно віддавати перевагу саме атакувальним діям, бо суто в обороні він може й суттєво відставати від конкурентів на позиції. У цій грі Вінісіус міг забивати вже на самому початку, але з гострого кута удар блокував захисник. Але бразилець на цьому не зупинився, і постійно насичував цю зону своїми підключеннями, одне з яких зрештою завершилось гольовим прострілом на Еліаса. А в обороні Вінісіуса так і не перевірили належним чином.

Валерій Бондар (7,5) — Микола Матвієнко (7,5) — 7,5. Центр оборони Шахтаря потрохи починає набувати рис надійності, чого б ще кілька місяців тому й уявити собі було б важко. Але що Бондар, що Матвієнко суттєво додали за цей час, тож навіть цікаво буде подивитись, куди заведе їх ця стежина.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Кевін і наодинці впорався з правим флангом оборони суперників, тож постійного перебування лівого захисника в цій зоні не потребувалось. Азеведо через це провів не надто яскравий матч, але позаду був достатньо надійним.

Олег Очеретько — 7,0. Загалом непогана гра від центрального півзахисника Шахтаря, але лише до певного моменту наприкінці другого тайму, коли Очеретько почав відчувати надмірну втому й помилявся на м’ячі та в боротьбі. Зрештою, це призвело до попередження.

Марлон — 6,0. Опорнику Шахтаря точно легше жилося за часи Пушича, коли було дозволено аж занадто багато вольностей навіть у центрі поля, і креативна складова гри Марлона розкривалась на повну. Наразі ж треба більше працювати з глибини, і тут виявляється, що бразильцю треба набирати фізичної форми. Дається це дуже непросто на старті роботи з новим тренером.

Педріньйо да Сілва — 6,5. Судаков залишився на лаві для запасних із перших хвилин, але цьому було цілком доречне пояснення, бо Георгій більше пасує до постійного контролю м’яча, але Шахтар погодився б і на гру на контратаках у цій зустрічі. І тоді вже бразилець у центрі поля почував би себе, немов риба у воді. А якби ще й швидше рішення в чужому штрафному ухвалював, то й інтрига б у цій грі зникла б значно швидше.

Аліссон — 8,5. Черговий казковий матч, нехай і цього разу без гольових дій із боку бразильця. Але він при цьому встигає бути на полі всюди на своєму фланзі, і постійно так чи інакше дошкуляє суперникам. А кілька передач за спини захисникам у виконанні Аліссона та й поготів стали прикрасою цієї зустрічі.

Кауан Еліас — 7,5. Гол + гольовий пас у виконання форварда Шахтаря цього вечора. А міг би й більше, якби був менш прогнозованим у чужому штрафному. Еліасу так чи інакше доведеться боротись за місце в стартовому складі, і за рахунок лише самого факту наявності гольових дій це буде зробити складно. Туран вимагає більшого від своїх гравців у нападі. Але матч у виконанні бразильця все одно був гідним.

Кевін — 8,0. Одна з бразильських зірок Шахтаря — людина слова. Або "Кевін сказав — Кевін зробив". Обіцяв три голи у ворота Бешикташа, і вже на 12 хвилині закрив цей гештальт у розкішному епізоді пресингу, що лише доводить той факт, що бразильців "гірників" можна й треба навчати працювати по всьому полю. Єдиний мінус — надмірні навантаження стали причиною травми на початку другого тайму, через що відбулась заміна.

Невертон — 6,0. І на полі замість Кевіна з’явився саме Невертон, який зазвичай непогано долучається до гри за її ходом, але не цього разу. Важко пригадати гостроту, яка прийшла б із лівого флангу Шахтаря після цієї ротації бразильців.

Артем Бондаренко — 6,0. Центральний півзахисник Шахтаря також не відзначився якоюсь особливою різноманітністю у власних діях після появи на полі.

Лассіна Траоре — 6,0. Форвард "гірників" натомість одного разу був близьким до того, аби вдало підставити голову під подачу Судакова, але знову трошки не встиг.

Георгій Судаков — 6,5. Тим часом лідер сучасного Шахтаря навряд чи потішився тому факту, що розпочинав гру з лави для запасних, але свої пів години ігрового часу таки отримав, і стабільно намагався шукати моменти для загострення. Можливо, якби цього вимагали б обставини, партнери б більш активно цим користались.

Гіоргі Гочолеішвілі — заміна наприкінці матчу з метою освіжити фланг захисту, а також у якості сигналу для Вінісіуса, що попередження на рівному місці нікому не потрібні.

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