Ліга Європи

Коментар українського захисника після яскравої перемоги.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар висловився про підсумки другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти Бешикташа (2:0), головну силу команди й підтримку вболівальників.

"Матч пройшов на досить гарному рівні, ми здобули перемогу, що найголовніше на цьому етапі. Дуже важливо було виграти, і тренер налаштовував, що рахунок 0:0, – треба було забути про результат першої гри й серйозно готуватися до матчу-відповіді. Гадаю, команда продемонструвала гідний рівень і заслужила на цю перемогу.

У чому запорука успіху в обох матчах з Бешикташем? Якісна підготовка всієї команди і тренерського штабу. Нам дуже детально все розбирають і показують, ми реагуємо на помилки, яких припустилися в попередньому матчі, коли пропустили двічі. Це радує і є важливим – як для воротарів, так і для захисників, адже вся команда почала працювати на оборону – від нападника до голкіпера. Як кажуть, один за всіх, і всі за одного.

Гадаю, слід плідно і багато працювати, щоб вийти на той рівень, де хочемо бути. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, адже наші вболівальники та президент заслуговують на це. Мріємо виступати в Лізі чемпіонів і саме там демонструвати результат, але мусимо ще багато працювати, щоб досягти цієї мрії.

У чому сила нинішнього Шахтаря під керівництвом Арди Турана? Сила – у єдності, як то кажуть. Ми працюємо як одне ціле, і ці два матчі показали, що саме команда перемагає на футбольному полі. Ми справді були командою, продемонстрували гарну гру й результат. Сподіваюся, уболівальникам сподобалося. Хочу подякувати їм за підтримку і те, що вони прийшли на стадіон у Кракові", — сказав Бондар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Бешикташ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26.