Украина

Football.ua продолжает проект, в котором рассказывает, как бы сейчас выглядели украинские клубы, если бы в их составе играли только собственные воспитанники.

Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины... В заключительном материале нашего проекта речь пойдет о лучшей на данный момент команде нашей страны — донецком Шахтере. Последние шесть лет выдались весьма непростыми для "оранжево-черных", ведь в 2014 году Шахтер был вынужден покинуть родной Донецк из-за военного конфликта на востоке Украины. "Горняки" приняли решение перебраться в Киев, однако домашние матчи сперва проводились во Львове, а с 2017-го года и по сегодняшний день — в Харькове.

Неудивительно, что Шахтер располагает одной из лучших академий в Украине. Правда, все-таки хотелось бы, чтобы было побольше примеров вроде Малиновского или Зинченко, которые после прохождения всех юношеских команд Шахтера в итоге попали в европейские клубы. Да еще и какие! Правда, кто знает, как развивались бы их карьеры, если бы в определенный момент им не удалось покинуть Шахтер.

Прямо сейчас в первой команде Шахтера находятся восемь воспитанников. Это голкипер Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Болбат и Валерий Бондарь, полузащитники Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Артем Бондаренко. Теперь давайте же сформируем идеальный состав Шахтера с одними его воспитанниками. Как и раньше, берем во внимание только действующих футболистов.

Также интересно было бы услышать ваше мнение в комментариях, какой состав Шахтера сильнее — нынешний или в Best XI?

Вратарь: Никита Шевченко (Заря)

Шевченко родился недалеко от Донецка в городе Горловка. Около года учился в школе "горняков", затем четыре года находился в клубной академии, после чего попал в молодежные команды. В 2011 году отправился в аренду в тогда еще Ильичевец, но даже там выступал исключительно в молодежном первенстве. Летом следующего года вернулся в Шахтер, где еще год провел в дубле.

Затем последовала аренда в Зарю, основным голкипером которой он стал только через 8 месяцев после перехода. Летом 2014-го года у Зари не было другого выхода, кроме как продлить аренду Никиты. В 2016-м году Шахтер вернул Шевченко и тот стал вторым голкипером команды. Шансов вытеснить из основы Пятова у него не было. В начале сентября 2018 года перешел на правах аренды в Карпаты, а летом 2019 стал полноценным игроком Зари. Сейчас является капитаном луганского клуба.

Альтернативный вариант: Евгений Гальчук (Мариуполь)

Правый защитник: Богдан Бутко (Лех Познань, Польша)

Богдан после прохождения юношеских команд в 2008-м году попал в Шахтер-3 и выступал во Второй лиге. В сезоне-2008/09 в составе дубля Шахтера стал победителем молодежного чемпионата Украины. Летом 2010-го года был отдал в аренду в Волынь, где стал основным игроком команды Кварцяного. Через год Богдана ожидала следующая аренда, но на этот раз в Мариуполь. Там Бутко тоже был основным игроком, что позволило ему сыграть в составе сборной на Евро-2012.

После возвращения в Шахтер зимой в сезоне-2014/15 защитник надолго не задержался и в то же трансферное окно отправился в Амкар, который уже пропал с футбольной карты. Там украинец здорово себя зарекомендовал и наконец-то получил шанс в составе "горняков". Однако с приходом Луиша Каштру основным правым защитником сперва стал Болбат, а затем его вытеснил Додо, сделав Бутко третьей опцией на своей позиции. В итоге, Богдан оказался ненужным тренерскому штабу Луиша Каштру и зимой этого года отправился в аренду в польский Лех.

Альтернативный вариант: Денис Кулаков (Урал)

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий (Зенит)

Ярослав Ракицкий, наверное, оказался довольно редким случаем. Защитник начал профессиональную карьеру в Шахтере и ни разу не уходил в другой клуб на правах арендного соглашения. Ракицкий довольно быстро влился в состав Шахтера, покорив всех своими умопомрачительными передачами на длинную дистанцию.

Наверное, у защитника одна из лучших дальних передач во всем европейском футболе, что позволяет его команде быстро выходить в атаку или из-под прессинга. Менее года назад украинец перебрался в Зенит, а несколько позже объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Тем не менее, Ярослав один из лучших украинских защитников на данный момент.

Альтернативный вариант: Дмитрий Чигринский (АЕК)

Центральный защитник: Николай Матвиенко (Шахтер)

Матвиенко прошел весь путь: от молодежки до дубля, а затем смог убедить в своей квалификации и тренерский штаб взрослой команды. Была в карьере Николая и полугодичная аренда в Карпаты, а затем и аналогичный вояж в Ворсклу, где он смог набраться уверенности и продемонстрировать свой уровень поклонникам украинского футбола.

На данный момент Николай Матвиенко считается одним из самых талантливых игроков страны. Интерес к защитнику "горняков" уже проявляли Манчестер Сити и Арсенал, что не вызывает никакого удивления. Матвиенко — продукт академии Шахтера нового образца. Николай — защитник, который уверенно чувствует себя с мячом и обладает отличным первым пасом.

Альтернативный вариант: Иван Ордец (Динамо Москва)

Левый защитник: Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Наверное, самым известным представителем академии Шахтера можно смело назвать Александра Зинченко. Нынешний игрок Манчестер Сити скандально покинул "горняков" летом 2014 года, а потом "всплыл" в Уфе после небольшой паузы. Именно там Зинченко приглянулся Манчестер Сити, который купил его за 2 миллиона евро.

Закрепиться в обойме Пепа Гвардиолы удалось далеко не сразу. Аренда в ПСВ прошла не лучшим образом, а после этого Зинченко решил остаться в Манчестер Сити и бороться за место в составе, что у него удалось. На какое-то время Александр стал неотъемлемой частью основного состава, но сейчас не может вернуть былые позиции после восстановления от травмы.

Альтернативный вариант: Виктор Корниенко (Мариуполь)

Центральный полузащитник: Руслан Малиновский (Аталанта)

Малиновский прошел длинный путь от игрока Шахтера U-17 до полузащитника Аталанты, которая лишила "горняков" путевки в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Руслан играл за Шахтер-3, Севастополь, но по-настоящему смог раскрыться лишь в Заре. Своими выступлениями в Лиге Европы полузащитник заинтересовал зарубежные клубы.

Украинец ушел в аренду из Шахтера в бельгийский Генк, где вскоре получил травму. Однако клуб поверил в него и купил за 2 миллиона евро. Последующая продажа в Аталанту была неизбежна — Малиновский "зажег" в чемпионате Бельгии, а потому повышение было лишь вопросом времени. Отметим, что полузащитник так и не получил шанс в Шахтере.

Альтернативный вариант: Александр Нойок (Динамо-Брест)

Центральный полузащитник: Дмитрий Иванисеня (Заря)

Перед этим сезоном о уже игроке сборной Украины, наверное, никто бы и не вспомнил. Иванисеня попал в юношескую команду Шахтера в раннем возрасте, после чего выступал за Шахтер-3, дубль и вскоре перебрался в тогда еще Ильичевец. Сперва Дмитрий стал игроком "азовцев" на правах аренды, а вскоре и перешел на полноценной основе.

Особо впечатлить тренерский штаб к тому моменту уже Мариуполя не получилось, что привело к полугодичной паузе в карьере, но на полузащитника вышло Динамо Тбилиси, а уже оттуда Иванисеня перешел в Зарю, где стал важной частью и одним из главных открытий этого сезона УПЛ. Дмитрий также смог впечатлить Андрея Шевченко и получил вызов в национальную сборную страны.

Альтернативный вариант: Дмитрий Гречишкин (Александрия)

Правый вингер: Александр Караваев (Динамо)

Караваев успел поиграть за Шахтер, Зарю и Динамо, но начинал карьеру он именно в стане "горняков". Традиционная для того времени аренда в Севастополь, а затем и Зарю не раскрыли молодого украинца футбольной общественности. Лишь после второго перехода в стан луганчан на правах аренды Александру удалось проявить себя и стать важной частью Зари.

В карьере Караваева была и попытка закрепиться в европейскому футболе, но переход на правах аренды в Фенербахче завершился неудачей, а потому игрок сборной Украины вернулся в УПЛ, где его с радостью приняла Заря, выкупив контракт. За два года Караваев стал одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции и получил повышение в Динамо.

Альтернативный вариант: Вячеслав Чурко (Мариуполь)

Атакующий полузащитник: Виктор Коваленко (Шахтер)

Пускай Коваленко и подвергается обилию критики в последнее время за не самые уверенные выступления, но за спиной Виктора финал Юношеской лиги УЕФА, где "горняки" в решающем матче уступили Челси. Коваленко был капитаном той команды и главной движущей силой. На полузащитнике смыкалась игра Шахтера, а он не забывал отличаться важными голами.

Мирча Луческу не мог пропустить прогресс молодого полузащитника и постепенно подпускал того к игре за взрослую команду на позиции флангового полузащитника. Сейчас Коваленко намного реже радует качественными рывками, но часто выходит в составе Шахтера и абсолютно не теряется в быстрой и техничной игре "горняков".

Альтернативный вариант: Владлен Юрченко (Заря)

Левый вингер: Сергей Болбат (Шахтер)

Болбат начал свой путь в третьей команде Шахтера, откуда попал в дубль, а затем отправился покорять "соседний" Металлург на правах аренды. Там Сергей смог заявить о себе, показывая умения классического вингера. Хорошее движение, плотный удар и приличная техника - все было при Болбате. Далее он отправился в Металлист, но затем вновь вернулся в Шахтер.

Как и в случае с Малиновским, Болбат попытал удачу в Бельгии, но там закрепиться у полузащитника не получилось, а потому последовал переход в Мариуполь, что неудивительно. Сергей опять показал хороший уровень и уже вернулся в Шахтер на постоянной основе. Болбат был призван заменить Срна на правом фланге обороны без потери качества в атаке. Тем не менее, оборонительные действия Сергея вызывают вопросы, а Додо в атаке смотрится убедительнее.

Альтернативный вариант: Денис Кожанов (Волынь)

Центральный нападающий: Евгений Селезнев (Бурсаспор)

Селезнев попал в юношескую команду Шахтера, успел поиграть за дубль, но так и не получил шанс в основе, после чего перешел в киевский Арсенал. После возвращения из аренды закрепиться в Шахтере нападающему не удалось. Конечно, игровое время Евгений получал, но стать основным игроком в атаке так и не удалось.

Селезнев перебрался за 5 миллионов евро в Днепр, где стал определяющей фигурой, вышел с командой в финал Лиги Европы, а затем днепрян поджидали серьезные проблемы. После кратковременного пребывания в Кубани нападающий опять вернулся в Шахтер, а уже оттуда отправился в теплые края — Малага и три турецких клуба, за один из которых, Бурсаспор, он выступает и поныне.

Альтернативный вариант: Филипп Будковский (Десна)

Best XI: Воспитанники запорожского Металлурга

Best XI: Воспитанники луганской Зари

Best XI: Воспитанники одесского Черноморца

Best XI: Воспитанники донецкого Металлурга

Best XI: Воспитанники харьковского Металлиста

Best XI: Воспитанники львовских Карпат

Best XI: Воспитанники Мариуполя

Best XІ: Воспитанники донецкого Олимпика

Best XІ: Воспитанники полтавской Ворсклы

Best XI: Воспитанники днепровского Днепра

Best XI: Воспитанники киевского Динамо