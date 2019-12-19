Украина

Издание CWR составило рейтинг клубных украинских тренеров за 2019-й год.

Club World Ranking составило рейтинг лучших клубных украинских тренеров этого года.

На первой строчке неожиданно расположился Дмитрий Парфенов – украинский тренер Урала.

В топ-3 вошли Владимир Шаран и Александр Рябоконь, которые опередили Алексея Михайличенко в списке.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Парфенов (Урал)

2. Владимир Шаран (Александрия)

3. Александр Рябоконь (Десна)

4. Алексей Михайличенко (Динамо)

5. Александр Бабич (Мариуполь)

6. Виктор Скрипник (Заря)

7. Сергей Ребров (Ференцварош)

8. Виталий Косовский (экс-тренер Ворсклы)

9. Роман Григорчук (Астана)

10. Игорь Леонов

11. Дмитрий Михайленко (Днепр-1)

12. Руслан Костышин (Колос)

13. Юрий Вернидуб

14. Игорь Климовский

15. Юрий Бакалов.

Ранее Club World Ranking составил рейтинг лучших тренеров мира .

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