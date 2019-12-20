Украина

Нынешний президент УПЛ не собирается баллотироваться еще раз.

Президент УПЛ Томас Гримм заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок

"За годы президентсва я узнал, что в Украине никто не может быть уверен, что хорошо, а что плохо. Возможно то, что хорошо сегодня, будет плохо завтра.

Точно я знаю, что моя каденция закончится 5-го апреля. Я уже сообщил всем сторонам, что не буду переизбираться", — сказал швейцарец.

Таким образом, Томас Гримм сложит свои полномочия 5-го апреля, а уже 6-го УПЛ получит нового президента.

Football.ua

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