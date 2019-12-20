Украина

Хавбек покинул донецкий клуб.

Полузащитник Геннадий Пасич больше не является игроком Олимпика, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Контракт хавбека с "олимпийцами" подошел к концу, и он принял решение не продолжать сотрудничество с клубом.

Пасич выступал в составе Олимпика с января 2018 года. Всего в футболке дончан 26-летний игрок провел 43 матча, в которых отличился пять голами.

Ранее сообщалось, что Олимпик расстался с тренером вратарей Владимиром Савченко.

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