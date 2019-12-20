Украина

Швейцарский специалист подвел итоги своей работы.

Президент УПЛ Томас Гримм высказал свое мнение о своей работе, а также заявил, что мог ошибаться относительно единого телепула.

"Я не имею желания оценивать собственную работу. Я могу сказать, что пытался как можно лучше работать, и уже решать всем заинтересованным сторонам, как оценить мою деятельность".

"Возможно, я был очень оптимистичен. Я думал, что аргументы в пользу единого телепула очень мощные и клубы примут это, но я осознал, что Украине необходимо пройти несколько этапов к этой цели. Но, как я говорил и раньше, рано или поздно единый телепул будет".

"Мы пытались сделать что-то хорошее, чтобы достичь лучшей ситуации. Вы лучше меня понимаете, что стояло за решениями клубов. Я не вижу никаких возможностей, чтобы изменить их мнение. Было много обсуждений, особенно с представителями Динамо и господином Суркисом, но мы не сумели достичь успеха", — сказал Гримм.

Ранее швейцарский специалист объявил о том, что не станет баллотироваться на новый срок президента УПЛ.

Football.ua