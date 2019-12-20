Украина

Клубы в будущем могут прийти к единому соглашению.

Директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что все же продолжает переговоры с телеканалами и клубами о создании единого телепула.

"Мы постоянно ищем компромисс между клубами, чтобы у нас решился вопрос с тендером. Было несколько встреч с каналом 2+2 и с каналом Футбол, и у нас есть определенный план действий на сегодняшний день".

"Мы предложили телеканалу 2+2 вернуться в юридическую плоскость вопроса, чтобы не получилось так, что один канал будет официальным транслятором, а другой, так сказать, пиратским. Мы предложили 2+2 определенные условия. Надеемся, что их это устроит и до конца сезона мы найдем решение. Все понимают, что единый пул должен быть", — сказал Дикий.

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Football.ua