Украина

Голкипер Динамо был оштрафован на солидную сумму, за которую можно купить автомобиль.

Денис Бойко рассказал про случай из своей молодости, когда ему пришлось заплатить солидный штраф, но голкипер сделал выводы из той ситуации.

"Клуб оштрафовал, мы с молодежной сборной прошли на чемпионат Европы, обыграли голландцев. Мы все вместе посидели в ресторане, потом поехали в еще один. Все это было в сборной, но до этого в клубе нас предупреждали. У нас была череда неудачных матчей, предупреждали: после 12 нигде не гулять, соблюдать режим потому что через 2-3 дня после этого была игра с Карпатами. Нас президент и тренера предупредили.

Это было определенным достижением для нашей сборной. Все вместе поехали отметить. Как в клубе узнали – не знаю, меня это меньше всего беспокоит. На следующий день вернулся в клуб, меня оштрафовали одного, перевели в дубль. Почему это не коснулось остальных? Не знаю.

Буду говорить исключительно за себя. Для меня именно эта ситуация была самым большим уроком. Дальше я не продолжал. Допустил ошибку по молодости, которая стала одной из знаковых в моей жизни. Это была большая сумма даже на сегодняшний день. Можно было купить автомобиль", — сказал Денис Бойко.

Видео (смотреть с 18:22):

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.