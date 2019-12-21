Голкипер Динамо был оштрафован на солидную сумму, за которую можно купить автомобиль.
ДЕНИС БОЙКО, ФОТО ФК ДИНАМО
21 декабря 2019, 14:15
Денис Бойко рассказал про случай из своей молодости, когда ему пришлось заплатить солидный штраф, но голкипер сделал выводы из той ситуации.
"Клуб оштрафовал, мы с молодежной сборной прошли на чемпионат Европы, обыграли голландцев. Мы все вместе посидели в ресторане, потом поехали в еще один. Все это было в сборной, но до этого в клубе нас предупреждали. У нас была череда неудачных матчей, предупреждали: после 12 нигде не гулять, соблюдать режим потому что через 2-3 дня после этого была игра с Карпатами. Нас президент и тренера предупредили.
Это было определенным достижением для нашей сборной. Все вместе поехали отметить. Как в клубе узнали – не знаю, меня это меньше всего беспокоит. На следующий день вернулся в клуб, меня оштрафовали одного, перевели в дубль. Почему это не коснулось остальных? Не знаю.
Буду говорить исключительно за себя. Для меня именно эта ситуация была самым большим уроком. Дальше я не продолжал. Допустил ошибку по молодости, которая стала одной из знаковых в моей жизни. Это была большая сумма даже на сегодняшний день. Можно было купить автомобиль", — сказал Денис Бойко.
Видео (смотреть с 18:22):
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