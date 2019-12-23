Украина

Защитник вернется в Динамо в зимнее межсезонье.

Крайний защитник Олимпика Роман Вантух, чей контракт принадлежит Динамо, покинул команду по истечению арендного соглашения, сообщает официальный сайт дончан.

По данным источника, стороны решили не продлевать действующий договор, который был заключен в феврале 2018 года.

Вантух за этот период провел 22 поединка в футболке "олимпийцев", отметившись двумя голами. Также он дважды получал награду игрока месяца в команде.

Ранее сообщалось, что ряды Олимпика покинул полузащитник Геннадий Пасич.