Украина

Киевский клуб рассчитывает на 20-летнего защитника.

Защитник Динамо Виталий Миколенко не покинет киевский клуб в ближайшем будущем, несмотря на интерес со стороны европейских клубов. Об этом сообщил Игорь Суркис в интервью официальному сайту "бело-синих".

"Киевское Динамо не планирует изменять своим принципам работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", — заявил президент Динамо.

В текущем сезоне Миколенко сыграл за Динамо 24 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Виталия Миколенко заинтересованы Фенербахче, Милан и Сассуоло.