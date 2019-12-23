Украина

Первую половину сезона Назарий Русин провел в Заре на правах аренды.

Нападающий Назарий Русин, который провел первую половину сезона в составе луганской Зари, вернется в киевское Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Столичный клуб решил воспользоваться опцией досрочного возвращения 21-летнего украинца после скандальной ситуации с участием Артема Беседина, который не прошел допинг-тест и был отстранен от футбола на 30 дней.

В текущем сезоне Назарий Русин сыграл за Зарю 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Стоит отметить, что УЕФА в ближайшее время должно объявить дату рассмотрения дела Артема Беседина.

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