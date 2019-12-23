Украина

29-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе.

Полузащитник Андрей Богданов больше не является игроком Десны. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Стороны прекратили сотрудничество, и теперь 29-летний украинец будет искать новое место продолжения карьеры.

Десна пожелала Богданову больших побед и поблагодарила за проведенный период в клубе.

Стоит отметить, что в июне этого года Десна продлила контракт с Богдановым. В составе "сиверян" футболист провел 25 матчей, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

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