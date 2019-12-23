29-летний полузащитник продолжит карьеру в другом клубе.
Андрей Богданов, Фк Десна
23 декабря 2019, 22:30
Полузащитник Андрей Богданов больше не является игроком Десны. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.
Стороны прекратили сотрудничество, и теперь 29-летний украинец будет искать новое место продолжения карьеры.
Десна пожелала Богданову больших побед и поблагодарила за проведенный период в клубе.
Стоит отметить, что в июне этого года Десна продлила контракт с Богдановым. В составе "сиверян" футболист провел 25 матчей, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
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