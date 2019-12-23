Полузащитник Ювентуса отметился недостойным поведением в матче за Суперкубок Италии с Лацио.
Родриго Бентанкур, Getty Images
23 декабря 2019, 22:34
Хавбек Ювентуса Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча из-за красной карточки в игре за Суперкубок Италии против Лацио (1:3).
Из этих трех матчей дисквалификации один Родриго получил за две желтые карточки, а еще два – за оскорбления четвертого арбитра.
Теперь Бентанкур не сыграет против Кальяри, Рома и Пармы.
Также руководители Юве в лице Павела Недведа и Фабио Паратичи получили штраф по пять тысяч евро за "неуважительное отношение" к арбитра в концовке матча.
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