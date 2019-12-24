Украина

Защитник Динамо продолжит карьеру в Александрии.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран признался, что клуб пополнится защитником Динамо Романом Вантухом, однако не стал раскрывать детали.

"Я хотел видеть Вантуха в команде. Хорошо, что мы договорились. Думаю, он поможет Александрии и будет расти в нашей команде", — заявил Шаран в эфире Футбол News.

Также тренер отметил, что клуб ведет переговоры с опорным хавбеком, крайним полузащитником и форвардом, а вот покинувшего Десну Андрея Богданова в Александрии ждать не стоит.

21-летний Вантух в первой части этого сезона выступал за Олимпик. На его счету один гол и один ассист в 10 матчах Премьер-лиги.

Александрия после 18 туров занимает пятое место в УПЛ, отставая на три очка от второй строчки и на 11 пунктов опережая идущий шестым Мариуполь.