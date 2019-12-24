Клуб из МЛС заинтересован в футболисте Динамо.
Карлос Самбрано, ФК Динамо
24 декабря 2019, 09:37
Защитник Динамо Карлос Самбрано может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси, информирует El Bocón.
Клуб из МЛС согласовал с киевлянами трансфер перуанского игрока и должен завершить его в ближайшее время. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018-го на правах свободного агента, но закрепиться в составе команды не сумел. В текущем сезоне 30-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "бело-синих".
Действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до декабря 2021-го.
Ранее сообщалось, что Коринтианс не может договориться с Динамо по трансферу Сидклея.
Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!