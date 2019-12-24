Украина

Клуб из МЛС заинтересован в футболисте Динамо.

Защитник Динамо Карлос Самбрано может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси, информирует El Bocón.

Клуб из МЛС согласовал с киевлянами трансфер перуанского игрока и должен завершить его в ближайшее время. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018-го на правах свободного агента, но закрепиться в составе команды не сумел. В текущем сезоне 30-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "бело-синих".

Действующий контракт Самбрано с Динамо рассчитан до декабря 2021-го.

Ранее сообщалось, что Коринтианс не может договориться с Динамо по трансферу Сидклея.

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