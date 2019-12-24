Украина

Форвард восстановился после травмы колена.

Нападающий Александрии Артем Ситало приступил к тренировкам, сообщает Футбол News.

Форвард восстановился после травмы коленной связки и приступил к индивидуальным занятиям. Ожидается, что футболист сможет вернуться в общую группу к началу первого тренировочного сбора команды.

Ситало находился в лазарете с конца октября, повредившись в кубковом матче с Зарей.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 13 поединков в футболке "желто-черных", отличившись тремя голами и одним ассистом.

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