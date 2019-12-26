Два игрока продлили соглашение с клубом.
Олимпик
26 декабря 2019, 08:55
Официальный сайт Олимпика сообщил, что клуб продлил соглашения с двумя футболистами первой команды.
Свои подписи под новыми соглашениями поставили полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич, которые будут игроками клуба в следующие полтора сезона.
Политыло перебрался в Олимпик полтора года назад после того, как вернулся из Турции. В нынешнем сезоне на его счету три гола и ассист в 17 матчах. Евгений Пасич находится в Олимпике с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне провел 14 матчей и имеет на своем счету по одному голу и ассисту.
Отметим, что ранее не стал продлевать контракт с Олимпиком брат-близнец Евгения Пасича Геннадий. Также Олимпик покинули Егор Клименчук и Роман Вантух.