Украина

Два игрока продлили соглашение с клубом.

Официальный сайт Олимпика сообщил, что клуб продлил соглашения с двумя футболистами первой команды.

Свои подписи под новыми соглашениями поставили полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич, которые будут игроками клуба в следующие полтора сезона.

Политыло перебрался в Олимпик полтора года назад после того, как вернулся из Турции. В нынешнем сезоне на его счету три гола и ассист в 17 матчах. Евгений Пасич находится в Олимпике с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне провел 14 матчей и имеет на своем счету по одному голу и ассисту.

Отметим, что ранее не стал продлевать контракт с Олимпиком брат-близнец Евгения Пасича Геннадий. Также Олимпик покинули Егор Клименчук и Роман Вантух.