Украина

Нападающий Алексей Хобленко не стал продлевать контракт с чемпионом Беларуси.

Украинский форвард Алексей Хобленко отказался от продолжения сотрудничества с белоруским Динамо-Брест.

Официальный сайт чемпионов страны сообщил, что 25-летний игрок вместе с партнером Саливом Бабао приняли решение покинуть клуб.

Хобленко провел в Динамо-Брест полтора года. В прошлом сезоне он выиграл Суперкубок и чемпионат Беларуси. На его счету 9 голов в чемпионате.

Напомним, что Динамо-Брест станет соперником киевского Динамо и Мариуполя во время подготовки к весенней части сезона.

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