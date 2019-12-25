Украина

Чемпион Беларуси, за который выступают украинцы Милевский, Хобленко и Нойок, сыграет с командами из Топ-6 чемпионата Украины.

Во время зимних сборов новоиспеченный чемпион Беларуси Динамо Брест, за который выступают украинские полузащитник Александр Нойок и нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко, запланировал контрольные поединки с киевским Динамо и Мариуполем — сообщил официальный сайт клуба.

С идущим шестым в первенстве УПЛ Мариуполем Динамо Брест сыграет 24 января, а с Динамо Киев, ушедшим на каникулы на второй позиции, 27 января.

Ранее сообщалось, что киевляне запланировали на два зимних сбора 13 спаррингов.

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