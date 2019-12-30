Украина

Киевляне проявляют интерес к словенскому форварду.

Нападающий братиславского Слована Андраж Шпорар попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Scottish Sun.

Киевляне намерены укрепить линию нападения в январе и готовы начать переговоры по словенскому форварду. В приобретении 25-летнего игрока также заинтересован Селтик.

Шпорар выступает в составе Слована с января 2018 года, перейдя из Базеля. В текущем сезоне нападающий провел 26 поединков, забив 20 голов и совершив 5 ассистов.

В активе форварда имеется 19 матчей и 2 гола в составе сборной Словении.

Ранее сообщалось, что Динамо вернуло из аренды нападающего Назария Русина.

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