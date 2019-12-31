Украина

Голкипер Шахтера подвел итоги 2019-го и рассказал про ожидания от 2020-го.

Андрей Пятов считает, что команда не выполнила главную задачу, но удовлетворен тем, что Шахтер обеспечил себе еврокубковую весну.

"Перед нами всегда стоят самые амбициозные цели в важнейшем турнире – Лиге чемпионов. Стремимся к выходу из группы. В этом году, к сожалению, не получилось. Боролись до конца. Все решалось в последнем матче. Хотелось бы, конечно, большего. Но так распорядилась судьба – мы в Лиге Европы. По крайней мере европейская весна у нас есть. В целом не максимум, но и не самый плохой результат. Мы лидируем в национальном чемпионате с большим отрывом.



Самое приятное событие 2019-го? Конечно, чемпионство и Кубок Украины, который мы выиграли. Вообще для нас каждый матч – это праздник. Радуемся, что продолжаем победный путь с нашими болельщиками".



Также Андрей Пятов оценил прогресс команды по итогам года, который подходит к концу.

"Немало перемен было в 2019-м. Тренер поменялся, одни игроки пришли, другие ушли. Появилось много молодежи: и воспитанники Академии Шахтера, и перспективные бразильцы. Клуб движется в своем направлении. Мы очень верим в этих ребят, будем помогать им становиться сильнее. Прогресс налицо, и весной, уверен, мы это подтвердим.



Ожидания от 2020-го? Мы всегда верим в лучшее. Ставим самые высокие цели. Будем максимально стараться держать планку. И верим, что 2020-й принесет нам удачу", — приводит слова вратаря официальный сайт "горняков".

Напомним, ранее Андрей Пятов стал лучшим игроком Шахтера в 2019 году.