Украина

Ближайший год бразилец может провести на родине.

Коринтианс договорился с Динамо о годичной аренде защитника Сидклея, утверждает Gazeta Esportiva. Подробности сделки не разглашаются.

Ранее Динамо хотело получить миллион евро за аренду футболиста или же пять миллионов за его выкуп, а бразильцы платить не хотели.

Предполагается, что "тимао" уже согласовали условия личного контракта с Сидклеем.

Сидклей выступал за Коринтианс в сезоне-2018 на правах аренды из Атлетико Паранаэнсе. После этого он перешел в Динамо. В нынешней кампании Сидклей ни разу не сыграл за киевлян.