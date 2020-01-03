Украина

Тренер "селесао" решил довызвать хавбека "горняков".

Полузащитник Шахтера Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, информирует официальный сайт украинского клуба.

Главный тренер команды Андре Жардин провел ряд изменений в заявке на отборочный раунд Олимпиады-2020 и решил довызвать футболиста "горняков".

В предварительном раунде отборна на летние Олимпийские игры Бразилии предстоит сыграть в одной группе с Парагваем, Уругваем, Боливией и Перу. Матчи отборочного раунда пройдут с 18 января по 9 февраля.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "оранжево-черных", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил защитник Шахтера Додо.

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