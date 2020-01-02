Украина

Три представителя УПЛ удостоились попадания в ТОП-50 талантов.

Додо, Богдан Леднев и Тете вошли в список самых талантливых игроков, которые могут блеснуть в 2020 году.

Кроме того, УЕФА включил в ТОП-50 таких футболистов, как Гринвуд, Камавинга, Кулусевски, Мартинелли и Фати.

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Организация отмечает, что Додо быстро освоился в Украине после возвращения из аренды. У Леднева, в свою очередь, выделили умение исполнять стандартные положения. Тете же впечатлил УЕФА "сеющими панику" проходами по флангу.

Напомним, Карим Бензема занял второе место в рейтинге лучших игроков года по версии Marca.

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