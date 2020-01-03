Фехервар проявляет интерес к защитнику Динамо.
ТАМАШ КАДАР, ФОТО GETTY IMAGES
03 января 2020, 21:10
Защитник Динамо Тамаш Кадар может перебраться в чемпионат Венгрии в МОЛ Фехервар, сообщает NB1.
Источник уверяет, что венгерский защитник в любом случае покинет киевлян в январское трансферное окно.
Тамаш Кадар в этом сезоне провел 20 поединков в футболке Динамо, в которых отличился результативной передачей и удалением.
За МОЛ Фехервар выступает Иван Петряк, а команда находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от Ференцвароша на четыре очка.
Отметим, что ранее Артем Фаворов перебрался в Академию Пушкаша из Десны.