Украина

Фехервар проявляет интерес к защитнику Динамо.

Защитник Динамо Тамаш Кадар может перебраться в чемпионат Венгрии в МОЛ Фехервар, сообщает NB1.

Источник уверяет, что венгерский защитник в любом случае покинет киевлян в январское трансферное окно.

Тамаш Кадар в этом сезоне провел 20 поединков в футболке Динамо, в которых отличился результативной передачей и удалением.

За МОЛ Фехервар выступает Иван Петряк, а команда находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от Ференцвароша на четыре очка.

Отметим, что ранее Артем Фаворов перебрался в Академию Пушкаша из Десны.