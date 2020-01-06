Венгр может стать одноклубником Ивана Петряка.
Тамаш Кадар, ФК Динамо
06 января 2020, 11:19
Защитник Динамо Тамаш Кадар близок к возвращению в чемпионат Венгрии. Он уже прошел медицинское обследование в стане серебряного призера прошлого чемпионата МОЛ Фехервар, сообщает nb1.hu.
Ожидается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
В нынешнем сезоне Кадар сыграл в 20 матчах во всех турнирах за Динамо и отметился одним ассистом. Он может стать вторым громким исходящим трансфером из киевского клуба этой зимой после Дениса Гармаша.
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В составе МОЛ Фехервар выступают экс-игрок Зари Иван Петряк (16 матчей, 1 гол и 5 ассистов), а также известный по выступлениям в Бундеслиге 36-летний Сабольч Хусти.
Команда идет на втором месте в чемпионате Венгрии, отставая на четыре очка от Ференцвароша, у которого есть игра в запасе.