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Football.ua — о том, кому стоит покинуть Шахтер уже в это трансферное окно.

Шахтер — единственный украинский клуб, который имеет два состава. На нескольких позициях у чемпиона страны откровенный перебор. Довольно часто целесообразность нахождения некоторых игроков в команде вызывает большие вопросы. "Горняки" практически гарантировали себе чемпионство, а потому могут позволить эксперименты во внутреннем первенстве.

Мы составили список из пяти игроков, которым стоит уйти из Шахтера в зимнее трансферное окно по разным причинам. Кому-то — в поисках игровой практики, кто-то просто засиделся, а некоторые занимают место молодого игрока.

Богдан Бутко, 28 лет

Бутко когда-то был безальтернативным правым крайком дончан, но в какой-то момент тренерский штаб Шахтера начал делать ставку на более атакующего Болбата. А после возвращения Додо из аренды про Богдана и вовсе можно было позабыть. Защитнику, определенно, стоит задуматься о смене клубной прописки.

Кажется, Додо застолбит за собой место в стартовом составе, так что у Бутко есть возможность побороться с Болбатом за место резервиста, но у Сергея очевидное преимущество — он куда более полезен в атаке. Бутко же лучше найти команду до начала сборов, чтобы полноценно пройти подготовку ко второй половине сезона.

Давид Хочолава, 26 лет

Представитель национальной сборной Грузии прославился в Шахтере "привозами" в важных поединках. Конечно, выпускать Хочолаву на не самые значащие матчи в качестве игрока ротации можно, такова его судьба после прихода Луиша Каштру, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.

Как мы уже сказали, Шахтеру будет трудно упустить чемпионство, а потому в чемпионате можно и нужно наигрывать молодых игроков. Капитан чемпиона мира в возрасте до 20 лет Бондарь и капитан молодежной сборной Бразилии Витао. Да, именно эти игроки ждут своего шанса. Нет смысла держать игрока, который уже не будет существенно прогрессировать. Дорогу молодым, как говорится.

Маркиньос Сиприано, 20 лет

Однако не всем молодым игрокам стоит ждать шанс именно в Шахтере. Маркиньос Сиприано уже достаточно долгое время находится в клубе, но так и не смог хоть как-то показать себя. Бразилец проигрывал конкуренцию в полузащите, а потому был переведен на позицию левого защитника, на которой играет в дубле.

Нет сомнений, что выиграть борьбу за место в составе у Исмаили — задача нерешаемая, а потому молодому бразильцу точно нужно уходить, но лишь в аренду. Допускаем, что Сиприано еще вполне может раскрыться и принести пользу дончанам. Вряд ли хотелось бы видеть Маркиньоса в условном Мариуполе, однако и пример Фернандо, который не играет в лиссабонском Спортинге хорошим не назовешь.

Дентиньо, 30 лет

Сколько лет Дентиньо уже находится в Шахтере? С лета 2011 года. Была в его карьере и годичная аренда в Бешикташ. Бразилец приходил в Шахтер чуть ли не "новым Роналдо" — так его тогда называли на родине, однако показать что-то сверхъестественное ему не удалось. Мирча Луческу пытался наигрывать Дентиньо и в центре поля, и даже на позиции правого защитника.

В текущем чемпионате Украины Дентиньо вполне может выполнять роль сменщика Мораеса. Бразилец неплохо выглядит на позиции наконечника, но опять же, какой прогресс от него ждать? У Шахтера играют либо сильные исполнители, которые определяют мощь команды, либо те, кто может раскрыться. Дентиньо не подходит ни под одну из категорий — 30-летнему бразильцу пора уходить.

Тайсон, 31 год

Наверное, самый сильный игрок текущего состава Шахтера, который стал олицетворением проблемного процесса смены поколений чемпиона Украины. Тайсон оказывает огромное влияние на игру Шахтера, но из-за него страдает атмосфера в раздевалке — и это капитан команды! Такого быть не должно. "Горнякам" нужно принять тяжелое решение и расстаться со своим лидером.

Понятно, что Марлос сдает, а "потеря" двух системообразующих игроков может стать фатальной на евроарене. Однако у команды есть молодые Соломон и Тете, которые голодны к победам и готовы доказывать свою состоятельность в каждом матче. Проблема Тайсона в том, что он пришел в Шахтер в возрасте, когда игроки уже раскрываются и покидают дончан. Иногда, мечты сбываются. Тайсону нужно в этом помочь.

Конечно, еще можно отметить Веллингтона Нема, который вернулся из аренды, но с бразильцем все предельно понятно — будущего в Шахтере у него нет и это уже давно решено, а потому рассматривать его в качестве части команды смысла нет.