Украина

Менеджер днепрян — о целях команды на вторую половину сезона.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о задачах своей команды в сезоне, а также поделился планами на трансферное окно.

"Задачи попадания в топ-6 не было. На сегодняшний день — адаптироваться в Премьер-лиге, сохранить прописку, а молодым игрокам — набираться опыта. В течение двух последних лет у нас были задачи: сначала взять первое место во Второй лиге, потом — первое в Первой лиге, а сейчас — надо спокойно отдышаться, осмотреться, стабилизировать состав и понять, кто будет для Премьер-лиги у нас помощником".

"В команду прибыли Сваток и Хобленко. Работаем с ними и ищем игроков на все позиции", — сказал Михайленко официальному сайту клуба.

Ранее наставник днепрян подвел итог форме команды в первой половине сезона.