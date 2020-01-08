Украина

Тренер "желто-черных" рассказал о том, кто пополнит команду зимой.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал об усилениях команды во время зимней паузы и о кадровых планах.

"Команду пополнил Роман Вантух. Полузащитник арендован клубом у киевского Динамо до конца сезона. Уже практически есть договоренность с Артемом Гордиенко, полузащитником молдавского Шерифа и Богданом Мишенком, полузащитником, последней командой которого был белорусский Торпедо-БелАЗ. На собрании будем искать нападающего. Это единственная вакансия, которая остается открытой.

На тренировочном сборе мы планируем взять 30 игроков. Это будет впервые такое большое количество, потому что хочется посмотреть молодых футболистов из дубля. Кроме того, в команде есть игроки, которые были травмированы. Надо пересмотреть их готовность и принять решение с кем дальше будем работать, а кто покинет клуб.

Артем уже работает, пока без мяча. С мячом – под вопросом. В Турции как раз будем смотреть, насколько он готов присоединиться к команде.

После тренировочных сборов тренерский штаб будет принимать решение о дальнейшей судьбе некоторых футболистов. Есть вероятность того, что кто-то покинет наши ряды. Тем более что с игроками я уже говорил и предупреждал их, что хочу усилить игру команды, а футболистов много, поэтому конкуренция будет очень серьезная. Некоторые игроки дубля Александрии будут отданы в аренду другим клубам, для того, чтобы иметь игровую практику. Сборы все покажут, но пока о каких-то кадровых решениях говорить рано", – рассказал Шаран в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент команда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на 17 очков.

Ранее сообщалось, что Александрия планирует проведет пять спаррингов на зимнем сборе.

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