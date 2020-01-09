Украина

Перуанец намерен покинуть Динамо этой зимой.

Защитник Динамо Карлос Самбрано всерьез рассматривает вариант с переездом в Альянсу из Лимы, сообщает El Bocon.

Изначально он хотел получать 40 тысяч долларов в месяц в перуанском клубе, однако такая сумма для Альянсы неподъемна. Карлос согласился на 30 тысяч долларов, которые клуб сможет выплачивать ему в течение полугода.

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За это время Самбрано сможет сыграть за Альянсу в Копа Либертадорес, а также получить игровую практику перед стартом отбора на чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Самбрано по-прежнему не дебютировал за Динамо. При этом он только дважды попадал в заявку на матчи.

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