Украина

Нападающий Руслан Степанюк стал игроком Ворсклы.

Ворскла согласовала все условия личного контракта с Русланом Степанюком, и теперь 27-летний форвард вернется в Украину — сообщил официальный сайт полтавского клуба.

Последним клубом Руслана был казахстанский Жетысу, в составе которого он провел 44 матча (8 голов).

Ранее в Украине Степанюк выступал за Сталь (Алчевск), Верес, Говерлу, Александрию и Олимпик.

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