Украина

Киевляне начинают подготовку ко второй половине сезона.

Официальный сайт Динамо сообщает, что футболисты первой команды вышли из отпуска и прошли плановое медобследование.

В первый день на медосмотр прибыли украинские футболисты — Денис Бойко, Руслан Нещерет, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

Также отмечается, что сегодня, 10-го января, "бело-синие" проведут первую тренировку на клубной базе, а через несколько дней отправятся на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что вскоре к Динамо может присоединиться экс-вингер Зари Паулиньо.