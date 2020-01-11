Украина

Менеджер "сине-золотых" — о текущем чемпионате.

Главный тренер Львова Егише Меликян дал свою оценку своей работы во главе команды, а также рассказал о задачах в текущем сезоне.

"Когда я принял команду, мы прежде проиграли Минаю. Наша команда не могла даже противостоять клуба Первой лиги. Зато последние две игры — шестая и седьмая команды УПЛ не могли взять от нас то, что хотели. И я могу сказать, что им повезло. По факту — это уже прогресс. Это командные действия".

"У нас задача — еврокубки. Но для этого надо много работать. У вас очень сильные конкуренты с хорошим подбором игроков. Поэтому я хочу, чтобы каждый в нашем клубе работал максимально для достижения этого результата. И самое главное — чтобы у нас был здоровый коллектив, чтобы каждый переживал друг за друга и помогал. Мне важно, чтобы это был коллектив, который поддерживает друг друга, коллектив единомышленников", — сказал Меликян официальному сайту клуба.

Ранее стали известны команды, с которыми Львов выиграет товарищеские матчи во время паузы.