Украина

Главный тренер Динамо поделился ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

Игроки Динамо прошли медосмотр, и вскоре отправятся на первый подготовительный сбор в турецкую Анталию.

"Настроение боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших игр", — заявил Михайличенко официальному сайту Динамо.

"Думаю, первые дни сборов покажут, в каком состоянии вернулись футболисты из отпуска. За всех говорить трудно, но уверен, что ребята – профессионалы. И несмотря на отпуск, каждый занимался индивидуально – кто-то в футбол играл, кто-то бегал".

"Индивидуальных заданий на время отпуска не было. Мы прекрасно понимали, что это лишь формальность. Если игрок сам захочет, то он обязательно будет сам заниматься. Но я еще раз повторюсь, что мы предупреждали их о том, что втягивающих тренировок не будет и с первого дня их ожидает серьезная работа. Думаю, они меня услышали, поскольку даже по первой тренировке видно, что ребята готовы".

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