Украина

Главный тренер Динамо рассказал о кадровых перестановках в команде.

Алексей Михайличенко надеется, что футболисты Динамо продемонстрируют высокий уровень игры и будут конкурировать друг с другом. Также похоже, что он собирается сделать ставку на Назария Русина во второй части сезона.

"Футболисты должны продемонстрировать свой уровень, навыки и желания. Тогда будет высокая конкуренция, от которой многое зависит. Мы продублировали каждую позицию, хотя при этом есть определенные нюансы с травмированными – в частности, тот же Попов, надеемся, через пару дней должен вернуться в общую группу. Также пригласили молодых ребят, которые могут составить конкуренцию, и вернули из аренды Русина – надеемся, он сможет стать основным нападающим, — заявил Михайличенко официальному сайту Динамо.

"Кроме того, будем просматривать Каргбо, которого пригласили в прошлом году, но он не имел права играть за нас, – поэтому берем его на сбор и возлагаем на него надежды. Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше".

Сам Назарий Русин отметил, что хочет стать не просто основным игроком Динамо, а лидером команды.

Русин в первой части сезона выступал за Зарю на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 ассиста в 17 матчах за луганчан во всех турнирах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.