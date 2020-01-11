Форвард рассказал о своих задачах в киевском клубе.
Назарий Русин, ФК Динамо
11 января 2020, 13:59
Нападающий Назарий Русин рассказал о том, как провел отпуск и какие задачи ставит перед собой после возвращения в Динамо.
"Отпуск я провел очень хорошо, прекрасно отдохнул. Был с друзьями в Буковеле и дома. Все новогодние праздники встречал с семьей и друзьями. У меня было четыре недели отпуска, этого как раз достаточно. Я хорошо отдохнул и приступаю к работе с хорошим настроением.
Я хочу не только пробиться в основной состав Динамо, но и стать лидером команды. Это главная задача для меня.
Думаю, что Динамо удастся завоевать серебряные медали. А что касается Зари, то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля – друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только Динамо. Буду ли праздновать гол, если забью Заре? Нет, не буду", – рассказал Русин в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, Русин вернулся в Динамо из аренды в Заре в конце декабря из-за ситуации с Артемом Бесединым.
В первой половине сезона 21-летний игрок провел 17 поединков в составе Зари, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.
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