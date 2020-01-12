Украина

Полузащитник киевлян оценил положение команды в чемпионате.

Хавбек Динамо Карлос Де Пена оценил не лучшее положение команды в Премьер-лиге – после 18 туров она отстает от лидирующего Шахтера на 14 очков.

"Хорошей ситуацию не назвать. Мы должны выигрывать все оставшиеся матчи. Мы вторые", — отметил Де Пена в комментарии Футбол News.

"По очкам у Шахтера весомое преимущество, поэтому нам нужно как следует поработать на сборнах, а после возобновления чемпионата добыть как можно больше побед".

Игроки Динамо уже прошли медосмотр и сейчас готовятся ко второй части сезона в Киеве, а уже 15 января отправятся на сбор в Марбелью.