Украина

17-летний защитник рассказал о своем первом вызове в первую команду киевлян.

Динамо прошло медосмотр и начало подготовку в Киеве ко второй части сезона. Вместе с командой сейчас работает и 17-летний защитник Илья Забарный, который впервые тренируется с первым составом.

"Настроение очень хорошее, это была для меня неожиданная новость. Вчера позвонил администратор и сообщил, что еду на медосмотр и тренировку с первой командой. Я приятно удивился и с хорошим настроением шел домой. Сейчас нужно работать, доказывать, что достоин этого места", — рассказал Забарный официальному сайту клуба.

"C тренерским штабом успели немного переговорить. Надеюсь, что поеду на первый сбор и, как я уже сказал, буду доказывать свою способность играть в первой команде".

Динамо отправится на первый сбор в турецкую Анталию 15-го января.