Луганский клуб начал подготовку ко второй части сезона.
фото ФК Заря
13 января 2020, 11:47
Официальный сайт Зари сообщил, что сегодня, 13 января, первая команда Зари вернулась из отпуска и приступила к тренировочному процессу.
Луганчане сначала будут заниматься в Украине, после чего, 19 января, отправится в Турцию.
Присоединились к команде двое из трех игроков, которые, как мы упоминали ранее, близки к подписанию контракта с нашим клубом. Это бразилец и латвиец. В ближайшее время в расположение Зари прибудет и сенегалец (ранее сообщалось, что это будет камерунец).
Также сообщается, что с первой командой тренируется и ряд футболистов молодежного состава: Хмеловский, Белоцерковец, Алефиренко, Мильченко, Поддубный.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.