Украина

Луганский клуб начал подготовку ко второй части сезона.

Официальный сайт Зари сообщил, что сегодня, 13 января, первая команда Зари вернулась из отпуска и приступила к тренировочному процессу.

Луганчане сначала будут заниматься в Украине, после чего, 19 января, отправится в Турцию.

Присоединились к команде двое из трех игроков, которые, как мы упоминали ранее, близки к подписанию контракта с нашим клубом. Это бразилец и латвиец. В ближайшее время в расположение Зари прибудет и сенегалец (ранее сообщалось, что это будет камерунец).

Также сообщается, что с первой командой тренируется и ряд футболистов молодежного состава: Хмеловский, Белоцерковец, Алефиренко, Мильченко, Поддубный.

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